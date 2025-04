Com chatbot e sem página de resultado: Google dobra aposta na busca com IA

O AI OVerview melhorou bastante desde seu lançamento. Muitas vezes fico satisfeito com a resposta dada e não preciso aprofundar. Porém, se eu não aprofundo, não clico no link. E, se não clico, quem produziu não recebe o tráfego. Por consequência, não vende propaganda e não circula a economia. Isso vai trazer uma mudança para as bases da economia digital

Diogo Cortiz

Para o Google, porém, a IA é o futuro. No texto que anunciou a novidade, Robby Stein, vice-presidente de produto da empresa, comentou que a ferramenta combina poderes únicos do Google com habilidades desenvolvidas por interações da IA.

O que torna essa experiência única é que ela combina as capacidades avançadas de modelos com os sistemas de informação de ponta do Google, e está integrada diretamente na Pesquisa. Você não só pode acessar conteúdo web de alta qualidade, mas também acessar fontes novas e em tempo real, como o Knowledge Graph, informações sobre o mundo real e dados de compras de bilhões de produtos. Essa abordagem ajuda você a acessar uma maior abrangência e profundidade de informações do que uma pesquisa tradicional no Google.

Robby Stein, vice-presidente de produto do Google, responsável pela busca

Mesmo que haja a possibilidade de reverter a busca para a modalidade tradicional, os esforços do Google não parecem indicar essa direção.

Só que tem uma questão importantíssima: se é o futuro do Google, como será a receita do Google? Se a gente pensar, a fonte de receita dele vem de links, mas se ele não entregar mais links, como vai se monetizar?

Diogo Cortiz

Atualmente, uma das formas de o Google veicular publicidade é promover leilões para algumas palavras-chave. Com chatbots assumindo o lugar dos resultados na busca, é possível que outras métricas passem a ser adotadas, como a interação que o usuário tem com um determinado assunto junto ao chatbot, brincam os apresentadores.