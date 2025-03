Hackers brasileiros vendem acesso para gringos invadirem empresa do país

Identificado em fevereiro pela empresa russa Kaspersky, o malware SparkCat vasculha a galeria de fotos dos usuários em busca de capturas de tela que contenham dados sensíveis.

'Atacante cheira sangue na água', diz VP da CrowdStrike sobre golpes do Pix

Os golpes do Pix explodiram, mas a onda de vítimas não decorre de uma falha no sistema.

As transações com o meio de pagamento estão entre as mais seguras do mundo, diz Jeferson Propheta, vice-presidente da CrowdStrike para sul da América Latina. O que faz os ataques serem cada vez mais comuns é a técnica usada pelos cibercriminosos.