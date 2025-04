Criação do iPhone e loja com IA: 5 mentiras e meias-verdades da tecnologia

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: As mentiras que contaram sobre tecnologia; Google no Modo IA; Adeus, Skype; os segredos do mundo real de 'Ruptura')

Algumas verdades precisam ser ditas: você provavelmente já foi enganado por alguma dessas lorotas.

O novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, faz uma homenagem às avessas ao Dia da Mentira e joga luz sobre as verdades ocultas por trás de cinco mentiras e meias-verdades famosas no mundo da tecnologia