TikTok não é risco nenhum para o Google, diz veterano do SEO

Poucas pessoas no mundo podem dizer que atuam com SEO há tanto tempo como o britânico Mark Williams-Cook, que atua há 20 anos na área —até porque a otimização para motores de busca online beira as três décadas de vida; o Google tem 28 anos.

Veterano em preparar páginas online para ocupar os mais altos postos do resultado do Google, Williams-Cook já viu vir e ir os mais diferentes modismos do mundo online. Assim como as supostas ameaças à empresa em torno da qual ele orbita há duas décadas.

A bola da vez agora é o TikTok, o novo risco existencial visto pelos analistas ao Google. Acontece que o comportamento da geração Z mudou, e os jovens não só passam horas no app chinês, mas também recorrem a ele para descobrir informação —atividade que é a especialidade do Google.