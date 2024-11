Você não deve, mas vai contar segredos ao 'círculo azul da IA' no WhatsApp

Como ele falou isso na última conferência para comentar os resultados da empresa, não devia dispor dos dados a respeito do WhatsApp. Os norte-americanos, que tiveram acesso a essa IA antes, não são grandes fãs do app de mensagens.

Muito diferente de nós, brasileiros. Por aqui, conforme as pessoas perceberem que dá para fazer uma infinidade de coisas sem sair do WhatsApp, a permanência no app tende a explodir.

Uma das possibilidades é a mais evidente: usar a IA da Meta para driblar o fim do pacote de dados dos planos de banda larga móvel que possuem WhatsApp ilimitado.

O cálculo é simples: quando os megabit acabarem, bastará recorrer à IA para continuar navegando na internet sem necessariamente navegar na internet. Tudo só base da conversa com a IA da Meta. Você pede e ela busca na internet para você. Isso é possível por meio das parcerias por trás da IA com Google, Microsoft, Finnhub e Wolfram permitem usar serviços presentes na internet sem sair do aplicativo.

Não é bem assim, mas está quase lá

Já preocupada com todas as consequências desencadeadas pela apresentação de uma IA em seu app favorito, muita gente tem buscado meios de desabilitar o robô. Não dá, por ora. É possível pedir apenas para a Meta não usar seus dados.