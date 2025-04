Musk vive semana desastrosa, e fim do match com Trump pode aliviar o STF

Dono do X (ex-Twitter), Musk tem todo interesse no resultado. Mas, fora do governo, a pressão exercida sobre rivais diminui bastante. Ele continuará bilionário, poderoso e amigo do Trump, mas deixará de direcionar por dentro para onde a Casa Branca aponta caneta, armas e atenção.

Como Trump não parece inclinado a puxar o freio de mão nem as pessoas e instituições voltarão subitamente a confiar em Musk ou admirá-lo por seus ideias de inovação, semanas desastrosas como esta prometem virar rotina na vida do bilionário.

DEU TILT

