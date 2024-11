Racistas na Europa e hackers nos EUA: bancos de DNA sofrem ataques inéditos

Por que é importante

O racismo científico, da qual a eugenia era o ramo mais evidente, explodiu entre o fim do século 19 e começo do 20, explica Hünemeier. Só sofreu um ponto de inflexão após a Segunda Guerra Mundial. "A gente teve uma guerra eugenista que extrapolou tudo. O projeto eugenista da Alemanha não foi o primeiro, mas foi o mais amplo. Usou mal a ciência para apoiar ações racistas, não só contra judeus, mas contra ciganos, homossexuais e gente com deficiências física e intelectual."

Por outro lado, Adolf Hitler, secundado por Josef Mengele, incentivou que soldados alemães tivessem filhos com mulheres nórdicas. "Foi um projeto em dois sentidos: eliminar quem eles não queriam e estabelecer quem seria o padrão", descreve Hünemeier. No Brasil, o projeto de embranquecimento da população previa a extinção de negros em algumas décadas.

O rumo começou a mudar em 1947. O Código de Nuremberg criou conceitos éticos de pesquisa, consolidados em 1964 pela Convenção de Helsinki. Depois, vieram os comitês de ética nacionais. De quebra, o estabelecimento de padrões éticos melhorou a ciência. Frenologistas usavam o tamanho do crânio para comprovar que pessoas brancas europeias eram mais inteligentes que africanos negros. Só que, validar suas teses, escolhiam a dedo o crânio a ser usado para comparação. Isso ocorria porque a genética era determinista e acreditava que uma característica do indivíduo podia influenciar todo o resto. Hoje, explica Hünemeier, a visão é que o sistema é produto de um complexo arranjo de condições.

Movimentações como as do grupo de Kirkegaard, principalmente munido de dados genéticos legítimos, podem corroer as salvaguardas criadas a duras penas.