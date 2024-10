Nubank vira operadora de celular com plano a R$ 45 e parceria com a Claro

O Nubank anunciou nesta terça-feira (29) sua entrada na área das telecomunicações. A empresa, que com 10 anos de vida, virou a quarta maior instituição financeira da América Latina, vai começar a oferecer serviços de telefonia celular a partir de R$ 45. A nova operação é chamada de NuCel.

Para vender os pacotes, a empresa não instalou um só cabo de fibra óptica ou uma antena de celular sequer. O Nubank vai ser uma operadora móvel, ou MVNO. Para isso, firmou uma parceria com a Claro, que fornecerá a infraestrutura de telecomunicação. As MVNOs ainda são um segmento insipiente no Brasil, já que têm pouco mais de 5,6 milhões de acessos —a maioria, no entanto, é de máquinas que trocam dados com outras máquinas, como rastreadores de veículos. Pouco menos de 16% desses acessos são de smartphones.