O que pessoas mal intencionadas poderiam fazer se colocassem as mãos no meu DNA? A pergunta é a premissa de vários filmes de fim do mundo, mas nunca estivemos tão próximos de uma resposta quanto agora. Na Europa, um grupo de pesquisadores assumidamente adeptos do "racismo científico" admitiu ter acessado os dados genômicos de milhares de britânicos, segundo o vídeo de uma reunião secreta interceptada pelo grupo antirracista Hope not Hate. Nos Estados Unidos, a 23andMe, pioneira dos testes rápidos de DNA, teve os dados de clientes vazados após uma invasão hacker, em meio a um processo de falência. Se tem alguém que pode falar sobre o assunto é Tábita Hünemeier. Além de ser uma das líderes do DNA do Brasil, um pioneiro banco de sequenciamento genômico brasileiro, ela já fez um teste da 23andMe e aciona constantemente o UK Biobank para suas pesquisas. A bióloga e professora do Instituto de Biociências da USP analisa a situação com cautela. Ainda assim, conclui com preocupação: "É uma coisa grave".