Meta revive reconhecimento facial após ação bilionária e onda de críticas

Entidades regulatórias brasileiras e europeias barraram a última grande novidade da Meta, a IA da Meta, um assistente que permite a usuários de WhatsApp, Instagram e Facebook interagirem com uma ferramenta de IA sem sair dos aplicativos. No caso do Brasil, a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) liberou o uso após ajustes da empresa de Mark Zuckerberg.

A coluna apurou que a empresa compartilhou com a ANPD os planos do novo uso de reconhecimento facial no Brasil antes de anunciá-los.

Em conversa com jornalistas nesta segunda, Monika Bickert, vice-presidente da Meta para política de conteúdo, afirmou que as novas ferramentas de reconhecimento facial não usarão os dados biométricos dos rostos das pessoas para nada além das funções propostas.

Golpe com famosos e contas perdidas

No caso dos anúncios fraudulentos, a Meta usará imagens já publicadas por celebridades em suas plataformas para comparar com a propaganda em análise. Se não for um uso autorizado, a peça será derrubada. Os testes com os famosos começaram em outubro e serão ampliados em dezembro. A expectativa é abrir para o restante da base em 2025.