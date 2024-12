É contraditório, mas as mídias digitais estão nos deixando mais entediados

O problema é que esse tipo de comportamento parece ter um efeito rebote, intensificando ainda mais esse estado aversivo. Segundo o artigo, que reúne uma série de estudos, há uma tendência crescente no número de pessoas que se declaram entediadas desde 2010.

Como se entediar diante de tantos estímulos?

A coisa parece contraditória, afinal foi nesse período em que passamos a ter à nossa disposição uma quantidade absurda de opções de entretenimento. Os serviços de streaming foram lançados, e as redes sociais se popularizaram com dinâmicas de conteúdos cada vez mais estimulantes.

Então, como as pessoas estão ficando mais entediadas?

Para responder a esta pergunta, precisamos entender melhor a relação da tecnologia com o tédio. Os autores do estudo argumentam que as mídias digitais trazem esse efeito por vários motivos, mas destaco dois: elas dividem a nossa atenção e elevam o nível desejado de engajamento.

A desatenção é uma característica definidora do tédio, de acordo com diversos modelos teóricos. Isso acontece quando as pessoas encontram dificuldades em se engajar em uma atividade singular e significativa por muito tempo. E todos nós sabemos que as mídias digitais fragmentam nossa atenção ao deixar a um clique de distância o acesso a inúmeros estímulos diferentes.