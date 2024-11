IA nos buscadores pode destruir a web como conhecemos

Uma das críticas aos chatbots é que muitas vezes eles trazem respostas únicas e não exploram diferentes ângulos para o mesmo assunto. E sabemos que, para as perguntas mais importantes da vida, não existe apenas uma única resposta. O termo NORA ("No One Right Answer"), algo como "Sem Uma Resposta Certa", em português, denota essa dificuldade na elaboração das respostas.

Também não podemos ignorar o fato da IA priorizar informações mais populares, o que pode marginalizar conteúdos de nichos ou menos convencionais. As consequências podem ser a uniformização do contexto e a limitação de exposição ao diferente, levando ao fortalecimento de uma monocultura no mundo digital.

Antes, alertávamos sobre essas coisas em relação ao ChatGPT e outros chatbots, mas ainda contávamos com os buscadores para encontrar informações alternativas e adicionais. Agora, nem isso é possível já que os próprios buscadores estão sendo engolidos pela IA.

É momento de discussão. Precisamos antecipar todos os cenários e propor caminhos técnicos, econômicos e regulatórios para que o futuro não seja de mais concentração na mão de quem hoje controla a maior parte do tráfego online. A constelação da web não pode se reduzir a uma única estrela.