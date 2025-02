Musk x OpenAI: A briga pela IA invadiu a Casa Branca

É aí que as emoções viram comportamentos hostis e processos judiciais. Desde o lançamento do ChatGPT, as críticas do homem mais rico do mundo ficaram cada vez mais vocais contra a OpenAI. Musk acusa a organização de colocar o lucro à frente do bem público e de ter abandonado sua missão original de promover uma tecnologia de código aberto.

Quando Musk decidiu ajudar a financiar a criação da OpenAI em 2015, o objetivo era estabelecer um laboratório independente que promovesse pesquisas abertas para chegar na tão esperada Inteligência Artificial Geral, o que é tudo verdade. Mas ele mesmo acabou deixando a OpenAI para focar em aplicações mais práticas e lucrativas de IA com a Tesla, argumentando que o laboratório não alcançaria o resultado esperado.

Só que em pouco tempo, liderada por Sam Altman, a OpenAI encontrou um caminho alternativo, deixando de ser apenas um laboratório de pesquisa para criar produtos comerciais antes mesmo da chegada da aguardada superinteligência.

O ChatGPT é o grande marco. O lançamento de um chatbot de propósito geral rompeu com os paradigmas do uso da IA. O sucesso repentino da aplicação criou um verdadeiro estado de FOMO - Fear of Missing Out -, fazendo com que toda a indústria entrasse em um estado de pânico na corrida pela IA.

Foi naquele momento que talvez Musk percebera que havia perdido o primeiro bonde. Lembram que ele, inclusive, chegou a assinar uma carta pedindo para que as pesquisas de IA fossem interrompidas por 6 meses? Com a justificativa de prezar pela segurança, hoje é evidente que a sua intenção era atrasar o desenvolvimento da OpenAI.

Em poucos meses, Sam Altman ficou mundialmente famoso e se tornou uma das vozes que o mundo queria ouvir para entender sobre o futuro e os riscos da IA, enquanto Musk virou um coadjuvante.