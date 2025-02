Mais de R$ 1 trilhão: Brasil está longe de ser 'esquina' do mundo bitcoin

De acordo com estimativas, até 20 milhões de pessoas no país já tiveram algum tipo de contato com criptomoedas. Isso é quase 10% da população.

Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Tota argumenta que o Brasil é relevante nesse cenário, e que os olhos do mundo estão sobre o país.

É muito positivo. A gente permite que muitas empresas venham para cá, que as que estão aqui se desenvolvam

Fabrício Tota

Regulação do setor

O Banco Central atualmente analisa uma proposta de regulamentação do segmento, focada nos prestadores de serviço e não da tecnologia, o que para ele também é um "acerto incrível do Legislativo".