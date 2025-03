'Existem regras do jogo': como é criar um negócio sob a censura da China?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: A nova cartada da China na IA não virá do DeepSeek; Alibaba x China; Caos x harmonia: a censura na internet chinesa)

Para criar um negócio da China, é preciso dançar conforme a música. A internet no país é o projeto de censura mais bem acabado do mundo: o Partido Comunista chinês decide o que se pode falar, como, com que tom e com qual frequência.

Estar sujeito a essas regras, porém, depende do setor em que a empresa está inserida.