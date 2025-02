Pix será trocado pelo Drex para espionar você? Entenda o absurdo da teoria

O bitcoin foi criado por gente incomodada com instituições centralizadas de emissão de moeda. É o caso de bancos centrais. Ainda assim, El Salvador, do ícone da extrema-direita Nayib Bukele, instituiu o bitcoin como uma das moedas nacionais. Não deu certo.

A pá de cal foi uma exigência do FMI (Fundo Monetário Internacional). No novo episódio de Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Fabrício Tota, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin, explica por que criptomoedas e países ainda são uma mistura difícil de dar certo.

Mais de R$ 1 trilhão: o tamanho do Brasil no mundo das criptomoedas

Qual o tamanho do Brasil no mundo das criptomoedas? Fabrício Tota, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin, conta que nosso país "não é uma esquina do mundo". Em 12 anos, a corretora em que ele trabalha movimentou R$ 170 bilhões com esses ativos. Mas o mercado brasileiro já negociou 10 vezes mais, o que resulta em mais de R$ 1 trilhão.

Czar cripto e condenado perdoado: por que Trump anima o mundo do bitcoin