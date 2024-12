IA já consegue 'clonar' a sua personalidade e prever seu comportamento

A transcrição detalhada da entrevista era então combinada com o poder de manipulação linguística do GPT-4o.

A estratégia adotada pelos pesquisadores foi simples, mas eficiente para uma prova de conceito. Em vez de treinar um agente do zero, cada vez que a réplica recebia uma consulta, o sistema combinava no prompt a questão com a transcrição da entrevista, pedindo ao chatbot para imitar a pessoa para responder.

Para avaliar se o comportamento da réplica era parecido com o da pessoa, os pesquisadores utilizaram diferentes instrumentos: o General Social Survey (informações demográficas e opiniões sobre diferentes assuntos), o Big Five Personality Inventory (sobre traços de personalidade) e cinco jogos econômicos.

Tanto os humanos como as réplicas respondiam aos mesmos instrumentos, que depois eram comparados pelos pesquisadores.

Os resultados demonstram que a réplica criada por IA tem um ótimo desempenho, superior a um agente construído baseado apenas em dados demográficos.

No entanto, vale reforçar que esse resultado está ancorado em testes específicos, o que é uma limitação do experimento, já que subjetividade humana é muito mais ampla e diversa.