Por que somos péssimos em prever o futuro da tecnologia?

E nisso entra o nosso viés de status quo e a falta de imaginação que está virando quase uma epidemia. Tendemos a subestimar mudanças mais radicais porque nossa mente está presa no presente e passado. Pensamos o futuro com base no que conhecemos. É como se nossa imaginação estivesse ancorada nas situações familiares, sem muito espaço para extrapolar limites e visualizar efeitos em cascata de uma nova tecnologia.

É preciso sensibilidade, soltar a imaginação para pensar nos possíveis cenários futuros que uma inovação pode desenrolar. É por isso que, para este quesito, conversar com artistas pode trazer mais descobertas do que falar com economistas.

Falhamos em entender o comportamento humano

Outro desafio é que muitas análises estudam um produto de forma isolada e falham em entender que a tecnologia está sempre inserida em um contexto social. Novos comportamentos emergem a partir da relação das pessoas com artefatos tecnológicos.

Steve Ballmer errou nas suas previsões do iPhone porque fez uma análise simplista do produto, mas não conseguiu entender e antecipar a mudança de comportamento que uma loja com milhares de aplicativos em um único dispositivo poderia causar nas pessoas.

O salto surpreendente que a IA deu nos últimos anos com o ChatGPT é outro exemplo. Embora a OpenAI tenha introduzido inovações para construir o seu chatbot, a grande "sacada" foi ter disponibilizado o serviço para qualquer indivíduo usar.