'Casamento' de Apple e Alibaba desafia Trump e cria dois Apple Intelligence

Nesta semana, o assunto é: Mistério no mar: o corte dos cabos de internet; Apple e Alibaba; DeepSeek x Qwen: quem vence?; A memória da IA: vem aí a 'economia da intenção'

O Apple Intelligence, serviço de inteligência artificial da Apple, vai chegar aos iPhones chineses com a ajuda do Alibaba. O acordo foi confirmado depois de meses de negociações, realizadas paralelamente com Tencent, Baidu e ByteDance, dona do TikTok.

O novo episódio de Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, explica as consequências da "união improvável" entre Apple e Alibaba. Para a dona do iPhone, o "casamento" foi um desafio ao ímpeto do presidente norte-americano Donald Trump para reunir nos Estados Unidos as grandes iniciativas tecnológicas e ao mesmo tempo um gesto de sobrevivência.