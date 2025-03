DeepSeek x Qwen: IA que bateu ChatGPT toma goleada do chatbot do Alibaba

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Mistério no mar: o corte dos cabos de internet; Apple e Alibaba; DeepSeek x Qwen: quem vence?; A memória da IA: vem aí a 'economia da intenção')

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes colocam frente a frente duas inteligências artificiais chinesas. De um lado, o DeepSeek, que balançou o mercado financeiro nos últimos meses. De outro, o Qwen, do Alibaba e que está há mais tempo na pista.

Nos episódios anteriores, a dupla já fez ChatGPT, da OpenAI, e o Meta AI se encararem para definir qual é a melhor IA do WhatsApp. E também já promoveu o embate entre o chatbot da OpenAI e o Google para decidir qual IA vai melhor nas buscas online.