Por que El Salvador, de Bukele, abandonou bitcoin como moeda nacional

No Brasil, há os entusiastas da ideia. O deputado Eros Biondini (PL-MG) protocolou o projeto de lei 4501/2024 para o Tesouro Nacional comprar bitcoins e formar uma reserva nacional de criptoativos. A proposta aguarda a designação de relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico para ser discutida.

Nos EUA, o debate está um pouco mais avançado:

Já foi criado um grupo de estudo que deve trazer uma resposta em até 180 dias a respeito da viabilidade de se criar uma reserva. É um dos grandes gatilhos de valorização do bitcoin para 2025

Fabrício Tota

Mais de R$ 1 trilhão: o tamanho do Brasil no mundo das criptomoedas

Qual o tamanho do Brasil no mundo das criptomoedas? Fabrício Tota, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin, conta que nosso país "não é uma esquina do mundo". Em 12 anos, a corretora em que ele trabalha movimentou R$ 170 bilhões com esses ativos. Mas o mercado brasileiro já negociou 10 vezes mais, o que resulta em mais de R$ 1 trilhão.