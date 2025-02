Czar cripto e condenado perdoado: por que Trump empolga o mundo do bitcoin

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Trump, o presidente 'meme coin'; Pix, Drex e bitcoin; O Brasil pode ter uma tupinicoin?; R$ 1 trilhão: as criptomoedas no Brasil)

Os entusiastas das criptomoedas estão empolgados com o novo presidente dos Estados Unidos. O que explica um grupo, sempre desconfiado de governos e organizações institucionais, apostar suas fichas em Donald Trump a ponto de encampar sua campanha e endossar seu governo?

Fabrício Tota, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin, conta em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, os motivos da euforia, que já levou o bitcoin a ultrapassar o patamar histórico dos US$ 100 mil.