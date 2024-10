Entramos na nova fase da IA: a dos agentes que tomam decisões por você

Qual a tarefa mais burocrática e chata que você faz no computador? Um trabalho repetitivo com uma planilha? Preencher formulários?

Em breve, tarefas como essas poderão ser feitas sem que você precise sequer tocar no mouse ou no teclado. Pelo menos essa é a promessa da Anthropic, que esta semana revelou uma nova função chamada 'uso do computador' em seu modelo de IA mais avançado, o Claude Sonnet 3.5.

O modo "uso do computador", como o nome diz, permite aos desenvolvedores customizarem a IA para que use o computador de uma forma parecida como nós: movendo o cursor, clicando em botões, mudando de telas e digitando texto. A ideia é que a partir do consentimento e comando do usuário, a IA possa realizar todos os passos para cumprir uma determinada tarefa no computador.