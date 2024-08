Não se engane, vídeos curtos podem fazer sua vida ainda mais entediante

Nesta semana, um estudo publicado no "Journal of Experimental Psychology" mostrou que ficar deslizando por vídeos online para aliviar o tédio pode fazer as pessoas, na verdade, se sentirem mais entediadas, menos satisfeitas e pouco envolvidas com o conteúdo.

O estudo foi composto por sete experimentos e contou com mais de 1.200 pessoas. Embora os participantes achassem que mudar de conteúdo ajudaria a diminuir o tédio, o estudo descobriu que eles ficavam mais entediados, menos satisfeitos, com a atenção comprometida e perdiam o significado do conteúdo.

A pesquisa também discutiu que assistir a um único vídeo com dedicação é mais satisfatório e significativo do que ficar mudando entre eles.

Na conclusão do artigo, os autores terminam dizendo que "na era digital, em que assistir vídeos é uma grande fonte de entretenimento, nossa pesquisa indica que o divertimento provavelmente vem de imergir em vídeos do que ficar trocando entre eles".

O fenômeno de vídeos curtos é recente, mas felizmente começam a surgir os primeiros estudos sobre os impactos que eles podem ter para as diferentes dimensões da vida humana.

Já temos evidências de que talvez eles não sejam tão eficientes para diminuir nosso tédio, mas continuamos com muitas perguntas sobre seu impacto na saúde mental, aprendizado e a própria democracia.