Oscar 2025: 'A Verdadeira Dor' emociona entre o humor e o drama

Imagem: Divulgação

Fé e ambição: 'Conclave' vira thriller político

A trama parece se tratar de um thriller político sobre poder, mas, na verdade, traz em sua essência um estudo minucioso sobre a natureza humana. Em linhas gerais, o papa acaba de morrer, e um novo deve ser escolhido. Inicia-se, então, o Conclave, e o cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é o encarregado de coordenar a eleição. Nitidamente cansado, ele tenta conduzir o processo de maneira idônea e proteger a escolha do novo líder católico de conchavos e jogos de poder.

Imagem: Marcos Serra Lima/Netflix

Netflix anuncia títulos que serão lançados em 2025

A Netflix anunciou diversos novos títulos que serão lançados na plataforma em 2025, mesmo sem uma data certa ainda. Entre as séries, se destacaram as temporadas finais de 'Round 6' e 'Stranger Things', a segunda temporada de 'Wandinha', além das novidades: 'The Four Seasons', com Tina Fey, Steve Carrell e Colman Domingo, e 'Death by Lightning', dos criadores de "Game of Thrones". O documentário 'Congonhas - Tragédia Anunciada' também é destaque do ano.