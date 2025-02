Com Reese Witherspoon, Will Ferrell arranca risos em comédia à moda antiga

Aqui, Sam Wilson (Anthony Mackie), o Falcão que era parceiro do Capitão, assume o escudo e vai ter que enfrentar o Hulk Vermelho (é outro, não o bom e velho Verdão). O filme não empolga, mas quem gosta de gibi irá correndo ver Harrison Ford como o presidente americano que toma a forma do Hulk Vermelho.

Além de uma saturação temática, a parte técnica está estranha, com efeitos visuais ruins. Enfim, uma produção só para os Marvetes.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", 2025

Direção Julius Onah

Elenco Harrison Ford, Anthony Mackie, Liv Tyler

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

FIQUE DE OLHO

A terceira temporada da animação 'Invencível' começou a ser exibida, em episódios semanais. Há um verdadeiro culto em torno do herói de 17 anos, Mark Grayson, o Invencível do título. Além de enfrentar supervilões e ter uma relação difícil com o pai, também um ser superpoderoso, ele precisa lidar com as atribulações da adolescência. A série é de Robert Kirkman, o quadrinista e showrunner que também criou 'The Walking Dead'. 'Invencível', 2021-2025 | Criação - Robert Kirkman, Ryan Ottley, Cory Walker | Elenco - Steven Yeun, Sandra Oh (vozes) | Classificação - 18 anos | Onde - Prime Video

PARA MARATONAR

Essa minissérie une uma tendência antiga, crimes solucionados como em um jogo, e uma bossa de tempos recentes, ambientar a trama num local isolado. Emma Corrin interpreta Darby Hart, detetive amadora que vai a um retiro num hotel na Islândia, com mais oito convidados. Um crime acontece, e ela precisa descobrir o culpado antes que ele mate novamente. O elenco tem o veterano Clive Owen e a brasileira Alice Braga. 'Assassinato no Fim do Mundo', 2023 | Criação - Zal Batmanglij, Brit Marling | Elenco - Emma Corrin, Brit Marling, Harris Dickinson | Classificação - 16 anos | Onde - Disney+