Ataque terrorista na Olimpíada de 1972 gera um ótimo thriller

Nos dois anos seguintes, Hughes completou a trilogia suprema do filme teen, com "O Clube do Cinco" (1985), também com Molly, e "Curtindo a Vida Adoidado" (1986), com um arrebatador Matthew Broderick.

Assim, "Gatinhas e Gatões" não é mais um filme de adolescente, é o marco de uma maneira de falar dessa faixa etária com humor, inteligência e carinho. O filme é encantador e divertido.

"Gatinhas e Gatões", 1984

Direção John Hughes

Elenco Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Justin Henry

Classificação 12 anos

Onde ClaroTV+ (Trailer)

Imagem: Reprodução

Marvel aposta em novo "Vingadores" para recuperar fagulha criativa

Hugh Jackman e Ryan Reynolds estavam ausentes do anúncio do elenco de "Vingadores: Doomsday", que a Marvel apresentou de surpresa em uma live de 5 horas e meia. Ainda assim, o espírito de "Deadpool & Wolverine" parece dominar o futuro do estúdio. A ordem do dia é apostar na nostalgia. Não no sentimento esperto de estimular uma memória bacana, mas na insistência em recuperar "fantasmas de filmes passados".