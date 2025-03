Kate Winslet entrega atuação gigante no drama de guerra 'Lee'

A escolhida é Natalia, uma menina com nanismo. A dedicação dos pais adotivos faz com que ela seja carinhosamente recebida. O casal foi informado que a menina já passou por um processo de adoção e foi devolvida, mas não teve mais informações sobre esse episódio.

Logo, surge a dúvida: Natalia pode ser uma adulta fingindo se passar por uma criança. O caso ganha uma exposição midiática absurda, e o próprio casamento dos pais adotivos começa a ruir. Tudo avança numa tensão crescente, e a minissérie realmente dá uma nova vida a Ellen Pompeo.

"Uma Família Perfeita", 2025

Criação Kattie Robbins

Elenco Ellen Pompeo, Imoge Faith Reid, Mark Duplass

Classificação 10 anos

Onde Disney+ (Trailer)

Imagem: AppleTV+/Divulgação

FIQUE DE OLHO

Depois do blockbuster quase apocalíptico "Guerra Civil", Wagner Moura volta em minissérie que estreou com episódios semanais e promete bastante. Ele e um amigo, delinquentes de pouco sucesso, fingem ser policiais da unidade antidrogas para assaltar uma mansão no campo. E, por ironia, escancaram uma das maiores operações de tráfico na América, com consequências terríveis. Ao que parece, mais um acerto na carreira internacional do brasileiro. "Ladrões de Drogas", 2025 | Criação - Peter Craig | Elenco - Wagner Moura, Brian Tyree, Marin Ireland | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+

Imagem: Max/Divulgação

PARA MARATONAR

As seis temporadas de 'Supergirl' estão agora disponíveis. É a chance de muita gente dar valor a uma das produções de super-heróis mais bem resolvidas do streaming. As aventuras da prima do Superman, que como ele tem aquele pacotão de poderes, se desenvolvem em tramas com humor e inteligência. Talvez a bonitinha Melissa Benoist pareça não ter tanta superforça para o papel, mas acaba ganhando o público aos poucos. "Supergirl", 2015-2021 | Criação - Ali Adler, Greg Berlanti, Andrew Kreisberg | Elenco - Melissa Benoist, Chyler Leigh, David Harewood | Classificação - 12 anos | Onde - Max