James McAvoy desperta ódio em quem assistir a 'Não Fale o Mal'

Nicole Kidman é uma descendente de holandeses em Imagem: Netflix/Divulgação

Nicole Kidman se consolida como rainha do streaming

Nicole Kidman é a grande dama do streaming. Ele continua atuando no cinema, como no corajoso "Babygirl", mas seu foco parece preferir séries e minisséries. Apenas em anos recentes a lista tem "Big Little Lies", "Nove Desconhecidos", "Expatriadas", "Operação Lionless" e "O Casal Perfeito".

Agora, ela surge em um filme para a Netflix, "Holland". Mais uma vez, ela assume o papel da mãe de família perfeita, típica de comercial de margarina. Holland é o nome de uma cidadezinha americana que abriga imigrantes holandeses. Como na brasileira Holambra, faz parte da cultura local preservar as tradições para atrair turistas.

A esposa perfeita Nancy Vandergoort desconfia que seu marido perfeito está tendo um caso. E ela começa a se envolver com um novo professor na cidade, o sempre bom Gael García Bernal. Mas a surpresa sobre as atividades do marido será muito maior do que uma simples traição.