Ser 'normal' é uma maldição no filme 'Um Homem Diferente'

Imagem: Jorge Bispo/Divulgação

Além do Oscar: filme brasileiro brilha em Berlim

Não é só "Ainda Estou Aqui" que vem ganhando a crítica internacional. Também não é apenas no Oscar 2025 que o Brasil disputa uma estatueta. O cinema nacional também é destaque no 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim, que termina neste sábado (23). Ao todo, 13 filmes brasileiros marcam presença no evento, com destaque para "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, que concorre ao principal prêmio do evento, o Urso de Ouro. O Brasil não tinha representantes neste prêmio desde 2020, quando concorreu com "Todos os Mortos" (Marco Dutra e Caetano Gotardo).

Imagem: Stella de Carvalho/Divulgação

"Política me desanimou": Dan Stulbach e a fé

Dan Stulbach, 55, interpreta o pastor Philip Murdoch em "Fé Para o Impossível". O longa, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (20), é baseado na história de Renee Murdoch. Em 2012, a americana foi atacada por um homem que vivia em situação de rua e ficou entre a vida e a morte. Diferentemente do personagem, que não deixa transparecer qualquer dúvida quanto à recuperação da esposa, o ator "sempre questionou a fé". "As mudanças que o Brasil teve, e as pessoas radicalizando e se fechando para a conversa e para o diferente", diz o ator.