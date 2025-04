Segunda temporada de 'Andor' agrada fãs de 'Star Wars'; saiba o porquê

"Andor", 2022-2025

Criação Tony Gilroy

Elenco Diego Luna, Stellan Skarsgard, Denise Cough

Classificação 14 anos

Onde Disney+ (Trailer)

Imagem: Warner/Divulgação

Bong Joon Ho decola do Oscar ao espaço sideral

Depois do Oscar de "Parasita", todos esperavam muito do sul-coreano Bong Joon Ho. E ele optou por uma volta à ficção científica de seus primeiros filmes. Robert Pattinson é um "dispensável", um homem que faz missões arriscadas no espaço e é clonado cada vez que morre. Mesmo sem o impacto do antecessor, é um ótimo filme e tem um personagem que poderia ter sido inspirado por Elon Musk: um governante que fabrica naves espaciais. "Mickey 17", 2025 | Direção - Bong Joon Ho | Elenco - Robert Pattinson, Steven Yeun, Mark Ruffalo | Classificação - 16 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Amazon

Imagem: Sony/Divulgação

Um filme que pode ser a biografia do heavy metal

É bom desconfiar de uma lista de melhores bandas da história do rock se ela não incluir o Led Zeppelin. Em pouco mais de uma década de atividade, a banda formada em 1968 pelo guitarrista Jimmy Page acelerou o blues até criar o rock pesado. É o quarteto mais virtuoso do gênero, com Page, Robert Plant (vocal), John Paul Jones (baixo) e John Bonham (bateria). Já existia um espetacular concerto filmado da banda, "The Song Remains the Same", e agora ela tem o documentário que merece. "Becoming Led Zeppelin", 2025 | Direção - Bernard MacMahon | Classificação - 12 anos | Onde - Claro Video