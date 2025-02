'Acompanhante Perfeita' é a nova aposta no terror bizarro nos cinemas

A atriz italiana Matilda Lutz faz o papel da garota que vai passar uns dias na mansão que o namorado tem no meio do deserto. Por que alguém tem uma mansão no deserto? Enfim, amigos dele chegam e uma noitada de bebidas se transforma num estupro coletivo. Para piorar, o próprio namorado empurra a moça num desfiladeiro para que ela morra. Mas a menina escapa da queda apenas ferida e parte para uma revanche contra seus agressores.

É muito sangue, muito mesmo. Tão exagerado que é difícil avaliar o filme. Mas, sem dúvida, Coralie Fargeat incomoda.

"Vingança", 2017

Direção Coralie Fargeat

Elenco Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe

Classificação 18 anos

Onde Mubi, Prime Video (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Os episódios de "Uma Mente Excepcional" chegam semanalmente, às quintas, terminando a temporada em 10 de abril. É uma boa aposta seguir as aventuras de Megan, uma mãe solteira com três filhos que trabalha como faxineira no Departamento de Polícia. Ela se arrisca em investigações e tem talento para reorganizar evidências e solucionar os casos. É uma comédia policial, leve, que deve muito à atuação de Kaitlin Olson. 'Uma Mente Excepcional', 2024 | Criação - Drew Goddard | Elenco - Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Javicia Leslie | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+

PARA MARATONAR

Volta ao streaming essa série spin-off de "O Exterminador do Futuro", produzida há quase 20 anos. Mostra os apuros de Sarah Connor e seu filho, John, depois dos acontecimentos do primeiro filme da saga. Os dois precisam fugir das máquinas do futuro que querem matar o menino que vai liderar a revolta dos humanos. A série é muito boa, e Lena Hadley, de "300" e "Game of Thrones", demonstra fazer bem essa coisa de heroína de ação. "As Crônicas de Sarah Connor", 2008-2009 | Criação - Josh Friedman | Elenco - Lena Headey, Summer Glau | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+, Prime Video