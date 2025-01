Tem muito mais em 'Anora' do que uma história de amor

E, principalmente, tem duas performances antológicas. Mikey Madison é uma Anora irresistível, uma personagem feminina forte, que não deve nada às heroínas da Nouvelle Vague nos filmes de Godard e Truffaut. E Mark Eydelshteyn compõe o garoto russo roubando cenas. 'Anora' é obrigatório.

"Anora", 2024

Direção Sean Baker

Elenco Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov

Classificação 16 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Imagem: Paris Filmes/Divulgação

Vale conhecer a história da dama do champanhe



"A Viúva Clicquot" é um retrato da mulher que, no final do século 18, passou a ser "a grande dama do champanhe". Haley Bennet entrega uma incrível atuação como Barbe-Nicole Clicquot, que aos 27 anos, após o suicídio do marido, toma o controle dos vinhedos decadentes da família, enfrenta o machismo vigente e torna sua marca uma referência dos espumantes. E as tramas paralelas são muito boas. "A Viúva Clicquot", 2023 | Direção - Thomas Napper | Elenco - Haley Bennett, Tom Sturridge | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video

Imagem: Pandora Filmes/Divulgação

O legado político do carismático "Pepe" Mujica



O documentário sobre o ex-presidente do Uruguai José Mujica traz 90 minutos distantes de qualquer filme panfletário e chato. Líder de esquerda capaz de injetar poesia na discussão política, ele arrebatou fãs por todo o mundo. No filme, fala sobre governar e ter empatia, e confessa sua preocupação com o aquecimento global. Assistir ao documentário ganha uma carga emotiva, porque, aos 89 anos, Mujica já avisou que está perdendo a luta contra o câncer. "Os Sonhos de Pepe", 2024 | Direção - Pablo Trobo | Elenco - Pepe Mujica | Classificação - 10 anos | Onde - AppleTV, Prime Video