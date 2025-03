'Nickel Boys' merece mais atenção do grande público

Selton Mello e Matheus Nachtergaele em Imagem: H2O Films/Divulgação

'O Auto da Compadecida 2' não justifica sua incrível bilheteria

"O Auto da Compadecida 2" ultrapassou 4 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros. Com isso, Selton Mello se tornou o ator mais visto nas telas do país nos últimos meses, com outros 4 milhões de ingressos vendidos de "Ainda Estou Aqui".

Pegando carona no furor do primeiro Oscar brasileiro, a continuação do filme de 2002 baseado em Ariano Suassuna foi para o topo dos mais vistos nas plataformas. Mas o filme escancara seus problemas e se mostra desnecessário.

Os méritos do primeiro longa estão na fidelidade a Suassuna e no talento de Matheus Nachtergaele e Selton Mello para encontrar o timing de comédia perfeito. Nessa continuação, o texto é fraco e os atores estão tanto descontrolados, principalmente Nachtergaele, fazendo um bufão acima do tom.