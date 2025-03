'Código Preto' resgata o filme de espiões charmosos e sofisticados

No caso, muito charmosos. Michael Fassbender e Cate Blanchett são um casal e trabalham juntos, como chefes de uma agência britânica de espionagem. Nem vale a pena entrar no enredo do filme, basta saber que é uma deliciosa apropriação dos clássicos do gênero. É correr para ver.

"Código Preto", 2025

Direção Steve Soderbergh

Elenco Michael Fassbender, Cate Blanchett, Gustaf Skarsgard

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Imagem: Walt Disney Pictures/Divulgação

Sem surpresas, "Moana 2" satisfaz o público infantil

Todo pai e toda mãe sabem, ou deveriam saber, que crianças pequenas adoram rever o mesmo filme, muitas vezes. Segundo os psicanalistas, elas ficam contentes com a segurança de saber o que vai acontecer, sem grandes surpresas. Então tudo bem que "Moana 2" não traga novidade alguma em relação à animação de sucesso de 2016. Músicas alegres, cenas movimentadas e só. Está na hora de chamar os pequenos. "Moana 2", 2024 | Direção - David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller | Elenco (vozes) - Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson | Classificação - livre | Onde - Disney+

Imagem: Universal Pictures/Divulgação

Novo "Lobisomem" é versão melancólica do monstro

O diretor Leigh Whannell subverteu a história clássica do homem que vira um lobo monstruoso nas noites de lua cheia. Aqui, a metáfora com uma doença contagiosa é clara. O protagonista é mordido por um lobisomem e, aos poucos, começa dolorosamente a se transformar em um. Seu maior medo é machucar sua família. As cenas assustadoras estão lá, mas há espaço para um olhar melancólico para o homem agora maldiçoado. "Lobisomem", 2025 | Direção - Leigh Whannell | Elenco - Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth | Classificação - 16 anos | Onde - ClaroTV+, Prime Video, AppleTV