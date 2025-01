Netflix anuncia série de jogo do bicho e novo documentário da Anitta

A temporada final de "Stranger Things" e "Round 6" também foram prometidas para 2025. O terceiro e derradeiro ano de "Round 6" já tem até mesmo data para chegar: 27 de junho de 2025.

Foram revelados pequenos vídeos dos vindouros filmes: "Frankenstein", de Guillermo del Toro, e "Rip", com Ben Affleck e Matt Damon.

Entre as séries, se destacaram "The Four Seasons", com Tina Fey, Steve Carrell e Colman Domingo, e "Death by Lightning", dos criadores de "Game of Thrones".

TUDUM

A chefe de conteúdo global da Netflix, Bela Bajaria, anunciou a realização do primeiro Tudum presencial em Los Angeles — a primeira fora do Brasil. "Eu estive na edição que fizemos há dois anos no Brasil e meus ouvidos estão doendo até agora", disse em tom de brincadeira.

O Tudum começou como um evento brasileiro, e só depois ganhou versões globais. Nomes como Gal Gadot, Chris Hemsworth, Henry Cavill e Schwarzenegger foram alguns dos que estiveram em São Paulo para divulgações.