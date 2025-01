Primo de Maike, do BBB 25, fala sobre Diego: 'Vamos esclarecer as coisas'

A partir disso, nasceram rumores de que Brandonn — que também faz parte da comunidade LGBT+ — teria tido algum conflito com o ginasta. Em conversa com Splash, o nadador não quis entrar em detalhes.

Sobre os rumores, quando o Diego sair do programa, teremos oportunidade de conversar e esclarecer as coisas. Por enquanto, é só isso que eu tenho para falar. Queria deixar claro que nunca rolou uma conversa entre eu e os meninos [Maike e Gabriel] nesse sentido. Isso que estão falando de implicância dos dois com o Diego, que vem daqui de fora, é uma grande loucura Brandonn Almeida, primo de Maike, sobre a relação com Hypolito

Brandon ainda garante que tanto seu primo, quanto Gabriel, são grandes admiradores do trabalho do ginasta. "O Diego é um ídolo para os meninos, para mim. O Gabriel e o Maike sempre deixaram claro, desde o início do jogo, o quanto eles admiram ele", disse o nadador, que sempre faz questão de acompanhar o programa pelas redes sociais.

No jogo eles são concorrentes de igual para igual. Temos que aprender a separar as coisas. Admirar alguém profissionalmente, não quer dizer que você vai gostar da personalidade, das atitudes, da pessoa no cotidiano

Ao analisar os próximos passos de Maike dentro do jogo, Brandonn diz que seu primo se manterá focado — mesmo que um romance surja em seu caminho. "Ele vai procurar se ambientar mais, vai ser mais observador e cauteloso. No decorrer do programa, acredito que ele vai ser um bom jogador, principalmente, no quesito provas e estratégias. Gradualmente, ele vai se soltando cada vez mais no jogo e conquistando o espaço dele".