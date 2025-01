BBB 25: Camilla tem crise de riso e faz xixi no chão da cozinha

Camilla protagonizou uma cena curiosa quando o after do Show de Quarta estava chegando ao fim no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Camilla teve uma crise de riso na cozinha do Vip e não conseguiu ir ao banheiro. A sister fez xixi no chão.