Questão externa? Entenda motivo do conflito entre Diego e Maike no BBB 25

Mesmo que nenhuma grande discussão entre eles tenha ocorrido, tanto Maike quando Diego chegaram a apontar questões externas. "Eu acho que a gente teve oportunidade de se aproximar dos meninos [Maike e Gabriel], mas tive a sensação de que não foi uma questão só aqui da casa. É alguma coisa externa", afirmou o ginasta no confessionário.

A nossa parada é diferente com o Diego. Não é questão de afinidade, é outra parada Maike, em conversa com Gabriel, no BBB 25

Não demorou muito para que o público nas redes sociais encontrassem um motivo que unisse os dois participantes fora do reality show: Brandonn Almeida. Nadador olímpico, ele participou dos Jogos Olímpicos de 2016.

Além de estar na mesma competição que Diego Hypolito, o atleta também é primo de Maike. Ao descobrir a ligação do nadador com o participante do pipoca, o ginasta comentou com Daniele: "Agora que eu vi que conheço o primo, juntou uma situação na minha cabeça. Eu sou fã desse menino há muito…".

Ao resgatarem os históricos, internautas encontraram uma interação entre o ginasta e o nadador em 2019. Assim que Hypolito se assumiu gay, Brandonn demonstrou apoio ao ginasta nas redes sociais. O nadador também faz parte da comunidade LGBT+.

Mesmo que não tenha relatos públicos de uma desavença posterior entre Hypolito e Brandonn, o público nas redes sociais começou a teorizar. Para alguns, o fato do ginasta ter posado para fotos com Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.