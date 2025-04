Jade Picon, Grazi e mais: os ex-BBBs que fizeram sucesso nas novelas

Juliana Alves, que integra o elenco de "Volta por Cima" (2025), participou do BBB 3. Ela estreou nas novelas em 2003, em "Chocolate com Pimenta" (2003). Em seguida, fez "Duas Caras" (2007), "Caminho das Índias" (2009), "Ti-Ti-Ti" (2010), Cheias de Charme" (2012), "Babilônia" (2015), "Sol Nascente" (2016), "O Tempo Não Para" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020).

Grazi Massafera foi a vice-campeã do BBB 5. Sua estreia nas novelas foi em "Páginas da Vida" (2006). Depois, a artista integrou os elencos de "Desejo Proibido" (2007), "Negócio da China" (2008), "Tempos Modernos" (2010), "Aquele Beijo" (2011), "Flor do Caribe" (2013), "Verdades Secretas" (2015), "A Lei do Amor" (2016) e "Bom Sucesso" (2019), entre outras produções.

Kaysar Dadour foi o vice-campeão do BBB 18 e conquistou a cidadania brasileira após o reality. Ele estreou nas novelas em "Órfãos da Terra" (2019) e integrou o elenco de "Cara e Coragem" (2022).

Vanessa Pascale participou do BBB 1. Ela estreou nas novelas em "Sabor da Paixão" (2002) — e fez parte do elenco de "Totalmente Demais" (2015) e "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018). Ainda fez participações especiais em "Salve-se Quem Puder", "Um Lugar ao Sol" e "Cara e Coragem".

Nádia Lippe foi uma das participantes do BBB 8. Ela fez uma participação especial em "Caminho das Índias" e esteve no elenco de "Guerra dos Sexos" (2012).