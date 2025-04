Renata faz revelação sobre romance com Maike após BBB: 'Não podemos negar'

Renata Saldanha, 33, falou abertamente sobre o futuro de seu romance com Maike, 30, agora que estão ambos fora do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A bailarina afirmou que, no momento, não sabe dizer se eles vão ou não continuar a relação que nasceu dentro do reality. "As pessoas me pedem uma resposta, só que não tenho como prometer algo que eu também não sei como vai ser para mim", explicou ela, em entrevista ao Gshow.

Para Renata, os dois precisam de uma boa conversa antes de definir o que quer que seja. "Primeiro, temos que conversar, nos alinhar. Eu sei que existe um carinho, não podemos negar que existe um carinho entre nós dois. O carinho é recíproco, mas ainda precisamos sentar para alinhar muitas coisas."