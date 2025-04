Chico: Globo precisa perder o medo e fazer entretenimento ofensivo

Renata, campeã do BBB 25, foi vista em um saguão de hotel no fim de semana, vivendo tranquilamente, sem grande assédio de fãs. Chico Barney e Bárbara Saryne opinaram sobre a receptividade fria do público à vencedora do reality no Central Splash.

Para o colunista do UOL, esse é um sintoma da forma como a Globo trabalha o entretenimento em sua programação. Bárbara acredita que o clima de indiferença em relação à Renata, que conquistou um título outrora cobiçadíssimo e para-raio de atenção popular —como foi o caso de Juliette e Davi Brito— é uma comprovação de que a edição deste ano foi um fracasso.