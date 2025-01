Maike revela intenções com sister, e dupla critica: 'Vai f*der nosso jogo'

Maike conversou com sua dupla, Gabriel, na madrugada desta quinta-feira (23) sobre suas pretensões amorosas com Giovanna ou Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após o show de quarta, Maike conversou com Gabriel no quarto sobre como tem se sentido em relação a um possível romance no BBB. Na festa, Maike dançou com Giovanna, mas também flertou brevemente com Renata. "Não pode ficar feito mosca de padaria não. Tem que decidir", disse Dona Delma durante a festa.