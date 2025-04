Vinícius Nascimento, do BBB, anuncia morte de avô: 'Que ele siga em paz'

Vinícius Nascimento, ex-participante do "BBB 25", usou as redes sociais para comunicar o falecimento de seu avô.

O que aconteceu

Anúncio foi feito no Instagram do baiano. "Com profundo pesar, informamos o falecimento de Mário Alves do Santos, avô de Vinícius. Que ele siga em paz", disse a nota.

Vinícius está em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia. O promoter de eventos permanece ao lado da família desde o fim de semana.