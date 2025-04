Sonia Abrão: 'Globo desanda, mas não é verdade que a TV está morrendo'

Sonia Abrão: 'Bella Campos não sustenta e nem convence em Vale Tudo'

Sonia Abrão criticou a atriz Bella Campos e disse que ela não sustenta e nem convence em seu personagem como Maria de Fátima na novela da Globo Vale Tudo.

Não dá para comparar a Bella Campos com a Glória Pires, seria outra covardia. A novela, eu acho que segue bastante o enredo, a estrutura está mantida, mas a Bella Campos, que está no olho do furacão agora, o trabalho dela como Maria de Fátima não me convence.

É injusto comparar, é covarde até, porque [a novela] era excelente. O que a gente está vendo hoje é até uma boa adaptação.

Sonia Abrão

