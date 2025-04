Diogo desconversa sobre relacionamento com Aline: 'Seguimos nos conhecendo'

Diogo Almeida deixou o BBB 25 e uma pendência: o affair com Aline Patriarca, colega de confinamento. Do lado de fora da casa, prefere desconversar sobre o status do romance. Ele participa hoje da festa em comemoração pelos 60 anos da Globo, no Rio de Janeiro.

Sozinho no evento, ele foi questionado sobre sua companhia, mais precisamente sobre a baiana. "Ela está em Salvador", disse sorrindo.

Sobre a continuidade do romance, foi evasivo. "É o que falei recentemente... nos conhecemos na casa e seguimos nos conhecendo aqui fora. Vamos ver como é que vão ser as coisas".