Renata, campeã do BBB 25, abandona entrevista após pergunta sobre Maike

Renata Saldanha, 33, não quer se manifestar se o affair com Maike Cruz, 30, continua após o BBB 25. Convidada da festa de 60 anos da Globo, a campeã da 25ª temporada do reality show abandonou o papo com a imprensa no tapete vermelho ao ser perguntada do ex-brother.

O que aconteceu

A bailarina afirma que a vida mudou completamente uma semana após faturar o prêmio de 2,72 milhões no Big Brother Brasil. "É uma correria, mas eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo."