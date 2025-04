BBB 25 dá primeira vitória ao Ceará; saiba quais estados não têm campeões

Renata foi a responsável por trazer, pela primeira vez, a vitória de um Big Brother Brasil ao Ceará. Ela não foi a única: na disputa, Guilherme também buscava o título de primeiro pernambucano a vencer o BBB.

Ao todo, 15 estados do Brasil (além do Distrito Federal) nunca tiveram campeões no reality show. São eles Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.