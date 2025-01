Sem sal nem açúcar: Gracyanne tenta seguir dieta regrada no BBB

Gracyanne surpreendeu alguns internautas ao revelar no BBB 25 (Globo) que comeria um chocolate após 20 anos sem saborear o doce. Mas este não é o único alimento que a influenciadora evita. Confira a dieta que a sister tenta seguir no reality:

Como é a dieta de Gracyanne

Segundo divulgou o Gshow, Gracyanne entrou na casa avisando que não comeria nada "muito gorduroso". No entanto, ao entrar na Xepa, a sister acabou experimentando a rabada, feita com uma carne mais gordurosa. "É uma delícia. É um pouco gorduroso, mas é muito gostosa", avaliou.