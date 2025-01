Oscar de melhor roteiro adaptado: veja lista completa de indicados em 2025

Fernanda Torres desponta como uma forte candidata a uma indicação ao Oscar. A atriz conquistou recentemente o Globo de Ouro 2025 na categoria de melhor atriz em drama, pelo papel de Eunice Paiva.

Inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015, o filme narra a história de Eunice Paiva, mãe do autor. Interpretada por Fernanda Torres, Eunice enfrenta os desafios do regime militar após a prisão e o desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva, vivido por Selton Mello, no início dos anos 1970.

A 97ª edição do Oscar acontecerá em 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, onde os vencedores serão consagrados.